Kastamonu’da 274 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 274 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle Abana ilçesinde 2, Ağlı ilçesinde 13, Araç ilçesinde 6, Azdavay ilçesinde 41, Bozkurt ilçesinde 19, Cide ilçesinde 22, Çatalzeytin ilçesinde 25, Daday ilçesine 7, Devrekani ilçesinde 26, Doğanyurt ilçesinde 6, Hanönü ilçesinde 1, İhsangazi ilçesinde 5, İnebolu ilçesinde 34, Küre ilçesinde 18, Pınarbaşı ilçesinde 17, Seydiler ilçesinde 4, Şenpazar ilçesinde 20, Taşköprü ilçesinde 6, Tosya ilçesinde 2 olmak üzere toplam 274 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için kapalı durumda bulunan 3 bin 130 kilometrelik yol ağında küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor

