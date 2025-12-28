Uyuşturucu soruşturmasında modacı Rabia Yaman gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi ve modacı stilist Rabia Yaman gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ve çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

RABİA YAMAN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, bugün akşam saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda modacı stilist Rabia Yaman da gözaltına alındı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci ile bağlantılı oldukları pek çok kişi tutuklanırken yeni uyuşturucu operasyonu dalgasında Danla Bilic, oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.