BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  GÜNCEL

Ünlü manken Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege Karataşlı gözaltında

Ünlü manken Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege Karataşlı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. "Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı ve Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu bu sabah gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Abone ol

Son günlerde şarkıcı, sosyal medya fenomeni ve oyunculara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

ÜNLÜ RAPÇİ GÖZALTINA ALINDI

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın X'teki paylaşımlarına göre, "Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ünlü manken Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege Karataşlı gözaltında - Resim: 0

MODEL BUSE İSKENDEROĞLU DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer ismin ise Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu olduğu öne sürüldü.

Ünlü manken Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege Karataşlı gözaltında - Resim: 1

ŞEVVAL ŞAHİN'İN YAKIN ARKADAŞI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin'in, Buse İskenderoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada daha önce "Ülkeme döneceğim" açıklamasında bulunan Şahin'in henüz Türkiye'ye dönüş yapmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Jayden Oosterwolde’den Beşiktaşlılara çok konuşulacak yanıt
Jayden Oosterwolde’den Beşiktaşlılara çok konuşulacak yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" hamlesi
Kara yollarında durum... 28 Aralık 2026 karayolları
Kara yollarında durum... 28 Aralık 2026 karayolları
Ankara'da suç örgütüne operasyon
Ankara'da suç örgütüne operasyon
Yeni yılda zamlanması beklenmiyordu ama haber geldi! Poşet fiyatı 1 TL oluyor...
Yeni yılda zamlanması beklenmiyordu ama haber geldi! Poşet fiyatı 1 TL oluyor...
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yılbaşı denetimleri için sahaya indi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yılbaşı denetimleri için sahaya indi
Semih Kılıçsoy muhteşem gol attı Cagliarı 2-1 kazandı
Semih Kılıçsoy muhteşem gol attı Cagliarı 2-1 kazandı
Viktor Osimhen ve Lookman attı Nijerya son 16'ya kaldı
Viktor Osimhen ve Lookman attı Nijerya son 16'ya kaldı
OYAK Çimento BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
OYAK Çimento BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Plastik poşete zam geldi: Yeni yılda 1 lira olacak
Plastik poşete zam geldi: Yeni yılda 1 lira olacak
Hatay'da evlerine kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Hatay'da evlerine kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür