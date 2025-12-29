BIST 11.294
DOLAR 42,93
EURO 50,58
ALTIN 6.253,20
GÜNCEL

12 yıl hapisle aranan hükümlü Kayseri'de yakalandı

12 yıl hapisle aranan hükümlü Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (32) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

