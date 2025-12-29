Taraftar yanıt verdi! Oğuz Aydın transferi söz konusu olmayacak...

GÖRÜŞMELER OLUMLU BAŞLADI, SÜREÇ TIKANDI

Trabzonspor'un, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için devreye girdiği ve iki kulüp arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü ileri sürüldü. İddiaya göre sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla yollarını ayırmaya açık bir noktadaydı ve ilk temaslar da olumlu geçmişti. Ancak görüşmelerin kamuoyuna yansımasıyla birlikte transferin seyri kısa sürede değişti.