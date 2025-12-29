Taraftar yanıt verdi! Oğuz Aydın transferi söz konusu olmayacak...
Trabzonspor'un Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı transfer etmek için yürüttüğü görüşmeler, taraftar tepkisi sonrası sona erdi.
Trabzonspor'un Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı transfer etmek için yürüttüğü görüşmeler, taraftar tepkisi sonrası sona erdi.
Fenerbahçe taraftarının 'Trabzonspor'a göndermeyin' çağrısının ardından, Fenerbahçe yönetimi Trabzonspor'a olumsuz yanıt verdi ve görüşmeleri sonlandırdı. Taraftarın tepkisinin temel nedeni, Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe yerine Galatasaray'a gönderdiği iddiaları oldu.
Trabzonspor'un Oğuz Aydın için Fenerbahçe ile yürüttüğü transfer görüşmeleri olumlu ilerlerken, sürecin ortaya çıkması sarı-lacivertli taraftarı ayağa kaldırdı. Taraftarın " Trabzonspor'a göndermeyin" çağrısı sonrası Fenerbahçe yönetimi kararını verdi ve Trabzonspor'a olumsuz yanıt gönderdi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU BAŞLADI, SÜREÇ TIKANDI
Trabzonspor'un, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için devreye girdiği ve iki kulüp arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü ileri sürüldü. İddiaya göre sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla yollarını ayırmaya açık bir noktadaydı ve ilk temaslar da olumlu geçmişti. Ancak görüşmelerin kamuoyuna yansımasıyla birlikte transferin seyri kısa sürede değişti.