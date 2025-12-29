Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur adliyeye sevk edildi

"Futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen 26 şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bazı şüphelilerin yakınlarının, hastane önünde bekledikleri görüldü.