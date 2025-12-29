BIST 11.259
DOLAR 42,93
EURO 50,59
ALTIN 6.178,57
HABER /  SPOR

Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur adliyeye sevk edildi

"Futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Abone ol

 "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen 26 şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bazı şüphelilerin yakınlarının, hastane önünde bekledikleri görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı
TDK 2025 yılının kelimesi/kavramı seçti!
TDK 2025 yılının kelimesi/kavramı seçti!
Kosova'da erken seçim! Kurti zafer ilan etti
Kosova'da erken seçim! Kurti zafer ilan etti
Allianz Türkiye BES'te emekliliğe yaklaşan müşterileriyle bir araya geldi
Allianz Türkiye BES'te emekliliğe yaklaşan müşterileriyle bir araya geldi
Necip Uysal ve Mert Günok’un ardından Beşiktaş’ta iki veda daha
Necip Uysal ve Mert Günok’un ardından Beşiktaş’ta iki veda daha
Mantar toplamak için ormanlık alana gitti ölü bulundu
Mantar toplamak için ormanlık alana gitti ölü bulundu
Tapuda yeni dönem! Bir dönem bitiyor MASAK devrede
Tapuda yeni dönem! Bir dönem bitiyor MASAK devrede
500 bin konut için ilk kura çekimi bugün!
500 bin konut için ilk kura çekimi bugün!
Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe sefer iptalleri
Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe sefer iptalleri
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı yollarda trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı yollarda trafik yoğunluğu
Bakanlık 5 bin 265 markete ceza yağdırdı: 7 bin 233 üründe usulsüzlük
Bakanlık 5 bin 265 markete ceza yağdırdı: 7 bin 233 üründe usulsüzlük
İsrail'in Somaliland planının arka planı ortaya çıktı
İsrail'in Somaliland planının arka planı ortaya çıktı