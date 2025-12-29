BIST 11.294
DOLAR 42,93
EURO 50,52
ALTIN 6.219,99
HABER /  EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uzman yardımcısı pozisyonunda görevlendirmek üzere 20 personel alımı yapacak.

Abone ol

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre en az 4 yıllık lisans eğitimi veren iktisat, kamu yönetimi, maliye, istatistik, sosyoloji veya endüstri mühendisliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bunlara denk kabul edilen bölümlerden mezun adaylar sınava katılabilecek.

Adayların, 2024 veya 2025'te gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) istenilen bölümler için en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 19 Ocak'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesinde (www.sbb.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar bu tarihten itibaren, 3 iş günü içinde, Başkanlığa bağlı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçeyle yazılı itirazlarını iletebilecek.

Yazılı sınav 15 Şubat 2026 günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Adayların sınava girecekleri adresler 5 Şubat'tan itibaren Başkanlığın internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacak.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek adaylardan, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjanların 4 katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarih ve yeri yine kurumun internet adresinden ilan edilecek.

Sınavın 20 personelin istihdamını kapsayan nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Gençleri tehdit eden bel ağrısı: Ankilozan Spondilit
Gençleri tehdit eden bel ağrısı: Ankilozan Spondilit
Kastamonu’da 274 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Kastamonu’da 274 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Benfica berabere kaldı Mourihno 'Braga'yı 3-2 yendik harika bir zafer' dedi
Benfica berabere kaldı Mourihno 'Braga'yı 3-2 yendik harika bir zafer' dedi
Eskişehir'de hastane otoparkında yangın paniği 2 otomobil alev alev aldı
Eskişehir'de hastane otoparkında yangın paniği 2 otomobil alev alev aldı
Meksika'da yolcu treni raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı
Meksika'da yolcu treni raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı
Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda çatışma çıktı 7 polis yaralandı
Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda çatışma çıktı 7 polis yaralandı
12 yıl hapisle aranan hükümlü Kayseri'de yakalandı
12 yıl hapisle aranan hükümlü Kayseri'de yakalandı
Alanya'da feci kaza! Otomobil ve elektrikli motosiklet çarpıştı!
Alanya'da feci kaza! Otomobil ve elektrikli motosiklet çarpıştı!
Bolu'da yoğun kar yağışı trafik kazasına neden oldu
Bolu'da yoğun kar yağışı trafik kazasına neden oldu
DMM'den "THY'nin Libya seferi" iddialarına yanıt
DMM'den "THY'nin Libya seferi" iddialarına yanıt
Efsane futbolcu Edinson Cavani futbolu bıraktığını açıkladı
Efsane futbolcu Edinson Cavani futbolu bıraktığını açıkladı
Uyuşturucu soruşturmasında modacı Rabia Yaman gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında modacı Rabia Yaman gözaltına alındı