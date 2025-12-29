BIST 11.294
Benfica berabere kaldı Mourihno 'Braga'yı 3-2 yendik harika bir zafer' dedi

Portekiz Premier Lig’in 16. haftasında Braga ile 2-2 berabere kalan Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, "Braga'yı 3-2 yendik. Harika bir zafer. Kazandık! Kazandık! Kazandık! Attığımız gol temiz. Bana deli diyecekler, olsun." dedi.

Portekiz Premier Lig’in 16. haftasında Braga’nın Benfica'yı ağırladığı mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Jose Mourinho'nun ekibi puanını 36’ya yükselterek yenilmezliğini sürdürdü.

Benfica, karşılaşmanın 74. dakikasında 3. golü buldu ancak elle oynama nedeniyle iptal oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Mourinho, "Braga'yı 3-2 yendik. Harika bir zafer. Kazandık! Kazandık! Kazandık! Attığımız gol temiz. Bana deli diyecekler, olsun. Oyunu tersine çevirdiğimize ve kazandığımıza dair inanç ve sevinçle buradan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı

