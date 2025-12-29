BIST 11.294
DOLAR 42,93
EURO 50,56
ALTIN 6.229,80
HABER /  DÜNYA

Meksika'da yolcu treni raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Meksika'da yolcu treni raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde bir yolcu treni raydan çıkktı. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken 98 kişi de yaralandı.

Abone ol

Meksika'da Deniz Kuvvetleri Bakanlığının (Semar) yaptığı açıklamaya göre, 241 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan bir yolcu treni, Oaxaca eyaletinin Nizanda kasabası yakınlarındaki bir virajda raydan çıktı.

13 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı kazada yaralılar, sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları için 360 deniz personeli, 20 araç, 4 kara ambulansı, 3 hava ambulansı ve bir insansız hava aracı görevlendirildi.

Semar'ın açıklamasında, ayrıca, "Kurumumuz, Meksika halkının güvenliği ve refahı için hizmet etme taahhüdünü yinelemekte, olayın aydınlatılması amacıyla yetkili makamlarla koordineli şekilde çalışmayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan dolayı üzüntülerini ifade ederek Deniz Kuvvetleri Bakanı ile İçişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları Müsteşarı'na olay yerine giderek ailelerle yakından ilgilenmeleri talimatını verdi.

Oaxaca Valisi ve ekibine destekleri için teşekkür eden Sheinbaum, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini kaydetti.
Muhabir:Nuri Aydın

ÖNCEKİ HABERLER
Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda çatışma çıktı 7 polis yaralandı
Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda çatışma çıktı 7 polis yaralandı
12 yıl hapisle aranan hükümlü Kayseri'de yakalandı
12 yıl hapisle aranan hükümlü Kayseri'de yakalandı
Alanya'da feci kaza! Otomobil ve elektrikli motosiklet çarpıştı!
Alanya'da feci kaza! Otomobil ve elektrikli motosiklet çarpıştı!
Bolu'da yoğun kar yağışı trafik kazasına neden oldu
Bolu'da yoğun kar yağışı trafik kazasına neden oldu
DMM'den "THY'nin Libya seferi" iddialarına yanıt
DMM'den "THY'nin Libya seferi" iddialarına yanıt
Efsane futbolcu Edinson Cavani futbolu bıraktığını açıkladı
Efsane futbolcu Edinson Cavani futbolu bıraktığını açıkladı
Uyuşturucu soruşturmasında modacı Rabia Yaman gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında modacı Rabia Yaman gözaltına alındı
Trump ile Zelenskiy Florida'da bir araya geldi
Trump ile Zelenskiy Florida'da bir araya geldi
İsrailli bakandan alçak öneri: Ezan sesi yasaklansın
İsrailli bakandan alçak öneri: Ezan sesi yasaklansın
Trump’tan, Zelenskiy görüşmesi öncesi 'Putin' açıklaması
Trump’tan, Zelenskiy görüşmesi öncesi 'Putin' açıklaması
Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı
Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı
Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti
Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti