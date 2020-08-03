Fenerbahçe Erol Bulut'u çarşamba günü açıklayacak

Fenerbahçe’de aktif futbol hayatına nokta koyan Emre Belözoğlu çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek Erol Bulut’u resmen açıklayacak.

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Süper Lig'de sezonu 5.sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'a kaptıran Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Almanya’da ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

Fenerbahçe ile el sıkışan teknik direktör Erol Bulut, bugün Aytemiz Alanyaspor’a yazılı bir açıklamayla veda edecek. İlerleyen günlerde İstanbul'a gelecek olan Erol Bulut, yeni takımıyla birlikte hazırlıklara başlayacak.

Erol Bulut resmen açıklanacak

Aktif futbol hayatına nokta koyan Emre Belözoğlu çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyecek. Sportif direktörlük görevine resmen başlayacak olan emektar kaptan yeni hoca Erol Bulut’u da resmen bu toplantıda açıklayacak.