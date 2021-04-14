Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar" sözleri üzerine ''Kulübe ve camiaya daha fazla zarar vermeden gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır" şeklinde paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'da kulüp başkan Mustafa Cengiz'in dün GS TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında futbol takımını hedef alan sözleri, gündeme bomba gibi düştü. Mustafa Cengiz'in sözlerinin ardından Fatih Altaylı, kişisel sosyal medya hesabından isyan etti.

Galatasaray eski yöneticisi ve Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Abdurrahim Albayrak ve yönetimdeki diğer Galatasaraylılar, Galatasaray başkanlık koltuğunda oturan zatın yarattığı rezilliğe daha ne kadar ortak olmayı düşünüyorlar"

''Doktor raporu ile görevden alınmalıdır"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Fatih Altaylı, "Galatasaray spor kulübü başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin şuur kaybı yaşadığı artık saklanamaz. Kulübe ve camiaya daha fazla zarar vermeden gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz ne demişti?

GSTV'de konuşan Mustafa Cengiz, "Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek.

''Ben orada izlerken çıldırıyorum''

Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.