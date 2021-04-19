Esenyurt'ta 21 yıl önce işlenen cinayet! 2 kişiyi öldüren zanlı parkta yakalandı
ESENYURT'ta 21 yıl önce 2 kişiyi tabacayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Zeynel A., parkta yakalandı. Kimlik kontrolü yapan polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Abone ol
Kartal Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesi üzerindeki parkta, öğle saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergileyip, kimlik göstermek istemeyen şüpheliyi emniyete götürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, 2000 yılında yaşanan silahlı kavgada 2 kişiyi vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Zeynel A., olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynel A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.