BIST 1.377
DOLAR 8,09
EURO 9,74
ALTIN 461,56
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var

Savunma Sanayii Başkanlığı Jandarmaya müthiş kalkanı teslim etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) projesiyle Adger Mühendislik tarafından geliştirilen BALA KTS-14 Gövde Destekli Kalkan Taşıma Sistemi'nin ilk prototipleri Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

Abone ol

SSB'den yapılan açıklamaya göre, projeyle, jandarma envanterindeki mini balistik kalkanını personele ergonomik olarak taşıtabilecek özgün iç mekanizmaya sahip biyomekanik bir sistem Adger Mühendislik firması tarafından geliştirildi. Sistem, 14 kilogram ağırlığındaki balistik kalkanı dengeli ve ergonomik şekilde taşıyor, baş seviyesinde koruma sağlıyor. Personelin daha uzun süre kalkan taşımasını sağlayan sistem, hafif tasarımıyla 24 santimetre hareket kabiliyeti sağlıyor. Sistem ayrıca atış isabetini ve dayanıklılığı artırıyor.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli katkılarıyla Hacettepe Üniversitesinde yapılan biyomekanik testlerin başarıyla tamamlanması akabinde, ilk prototiplerin teslimatları Jandarma Genel Komutanlığına yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Güvenlik güçlerimize sahada hızlı ve kolay kullanım sağlayan sistemler geliştirmeye devam ediyoruz. Biyomekanik sistemle balistik kalkanı daha ergonomik ve etkili hale getiren BALA KTS-14 sisteminin geliştirmesinde emeği olanları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca: 55 yaş üzerine aşılama başladı
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
Ve rapor çıktı! Doktoru 1570 farklı numaradan taciz eden sanığın akli melekeleri yerinde
UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Diyarbakır'da asansör 11'inci kattan düştü: Baba oğlunu korumak için siper oldu
Adalar'dan Hatay’a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiası! Çifte soruşturma başlatıldı
MSB duyurdu: Türkiye ile Yunanistan 4. tur toplantılar için mutabakata vardı
Sürücüsüz Tesla otomobil kaza yaptı: Ölüler var
TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması
23 Nisan'da yasak var mı cuma günü sokağa çıkmak yasak mı?
Yorumlar