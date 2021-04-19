Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan bu sene yani 2021 yılında cuma gününe denk geliyor. Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında bu sene de etkinlikler olmayacak. Peki 23 Nisan resmi tatil mi, özel sektör çalışanlarına 23 Nisan'da resmi tatil mi?

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23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor araştırması başladı. Bu sene yani 2021 yılında 23 Nisan cuma gününe denk geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene de 23 Nisan etkinlik ve kutlamaları yapılmayacak. 23 Nisan ülkemizdeki resmi tatillerden biri. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve özel sektör çalışanları resmi izinli sayılacak. Banka ve devlet daireleri de kapalı olacak. 23 Nisan cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edilirse haftasonu ile birlikte 3 gün haftasonu yasağı olacak.

23 Nisan'da okullar tatil mi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak yer alıyor.

23 Nisan hangi güne denk geliyor: 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak.

23 Nisan nedir, neden kutlanır: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan),saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.