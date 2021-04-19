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4 yıldır firariydi! Ankara'da Bylock kullanıcısı 'Halit' kod adlı FETÖ'cü yakalandı

ANKARA'da, FETÖ terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve 4 yıldır firari durumda olan “Halit” kod isimli mahrem sorumlusu H.B. yakalandı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekip, terör örgütü FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve 4 yıldır firari yaşayan “Halit” kod adındaki örgüt sorumlusu H.B.’yi yakalamak için harekete geçti.

Sürekli kılık değiştirdi
Yapılan çalışmalar neticesinde H.B.’nin yakalanmamak için sürekli kılık, araç ve bu araçların plakalarını değiştirdiği belirlendi. Şahsın son kullandığı aracı tespit eden ekipler, H.B.’yi Yenimahalle ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ByLock” tedarikçisi
Yakalanan şahsın ayrıca, örgütün emniyet yapılanması içerisinde yönetici olduğu, örgüt içi haberleşme programı olan “ByLock” programı kullandığı ve programı diğer örgüt mensuplarına da tedarik ettiği öğrenildi.

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