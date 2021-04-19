Genco Erkal, Cumhurbaşkanı’na hakaretten ifade verdi

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

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Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Genco Erkal, 2016 yılından bu yana Twitter paylaşımlarının incelendiğini belirtmişti.

Genco Erkal'ın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminden sonra attığı tweetlerin Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na ihbar edildiği ve söz konusu ihbarın beş yıl sonra işleme konulduğu öğrenildi.

“Soruşturmayı beklemiyordum''

Erkal, 18 Nisan 2021 tarihinde gazeteci İsmail Saymaz ile yaptığı bir görüşmede “Soruşturmayı beklemiyordum ama çevremdeki herkes 'Başına bir şey gelecek.' diyordu.” sözlerini kullandı.