Prestij Projelerde Tanıtım ve Organizasyon Hasan Karadeniz’e sorulur

Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili TOGG tanıtım toplantısını ve ardından Türkiye Milli Uzay Ajansı tanıtımı ile pandemi döneminde önemli organizasyonları başarı ile tamamlayan YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz içeriği kadar görsel sunumuyla da ses getiren Milli Uzay Programı töreninin detaylarını anlattı.

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Organizasyonu baştan sona görsel bir şölene dönüştürecek fikirlerle yola çıktıklarını kaydeden Karadeniz “200 kişilik ekiple 2 ay çalışarak ekranlara yansıyan lansmanı gerçekleştirdik’ dedi.

“Monolitler Neren Geldi” ile başlayan tanıtım

Proje tanıtımı için Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında ortaya çıkan monolitlerle gerçekleştirilen viral bir reklam çalışması ve 360 derecelik dome çadır sistemine kadar lansmanın ayrıntıları günlerce konuşuldu. Tanıtımın ilk andan itibaren içinde bulunan Genel Müdür Hasan Karadeniz detayları şöyle anlattı.

“Tarihi bir günün yaşandığı bu projede bulunmaktan büyük gurur duyduk. Tanıtım için yaratıcı bir ekiple çalışmaya başladık. Öncelikle işin öneminin farkında olarak uzay konseptine uygun bir mekan hazırlamak için dome çadır kullanmaya karar verdik. Kubbe görünümlü bu çadır ile çelik bir iskeleti dairesel bir alan üzerine oturtmayı hedefledik.''

''Dome çadırlar, zemine kurulacak sistemler olarak tasarlanmıştır. Oysa biz dome çadırı tavanda kullanmak için çılgın bir plan yaptık. Salonda bulunanların kendisini uzayda hissetmesi için bu olmazsa olmaz bir uygulamamız oldu. Dome çadır statik olarak buna uygun olmadığı için konstrüksiyonu taşıyacak, havada istediğimiz açıyı verebileceğimiz ve çadırın yerde olduğu kadar sağlam olacağı bir sistem tasarladık. Bu amaçla ışık ve ses sistemlerinin istenilen yükseklikte asılarak kullanımı için gerekli olan yapı sistemi diye tanımlayabileceğimiz bir truss sistemini kullandık. 360 derece özel bir truss üreterek dome çadırı bu truss üzerine kurarak kaldırdık.''

Hasan Karadeniz: “Zor işlerde başarı daha önemli“

Güvenlik konusunda özel bir hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan organizasyon sektörünün genç yöneticilerinden Hasan Karadeniz, zor işlerde başarının iki kat keyifli olduğunu kaydederek “Kapalı bir salonda bu sistemi kurduğumuz için salona herhangi bir zarar vermemek, güvenlikten taviz vermemek için bazı önlemler aldık. 32 motorla çadırı kaldırdık. İstanbul’daki hazırlık ve prova aşamaları dahil yaklaşık 15 gün süren çalışmalarda 137 kişi görev yaptı. Görsel sunumu sadece dome ile sınırlı tutmadık. Hazırladığımız prodüksiyonu, kavisli led ekranın yanı sıra dome çadır ekranını 22 projeksiyonla 360 derece esaslı olarak yansıtarak tam bir şov yaptık.”

Gökyüzüne bak Ay'ı gör

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım toplantısında Milli Uzay Programındaki 10 hedefi açıkladı. Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji ve projelerinin yer aldığı programı dünyaya ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal monolite atıfta bulunarak “Gökyüzüne bak Ay'ı gör.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, programın en önemli hedefleri olarak Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirilmesi ve bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesini gösterdi.