Korkulan oldu! Rusya’da Kovid-19’un iki yeni mutasyonu tespit edildi

RUSYA İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, Sibirya ve Kuzeybatı mutasyonu olarak adlandırdıkları Kovid-19’un iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

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Rusya'da Kovid-19’un iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıklandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova tarafınan yapılan açıklamada, “Şu an henüz tanımlayamadığımız yeni mutasyonlar gözlemliyoruz” diyerek, "Bu yeni mutasyonlar daha önce Rusya dışında görülenlerden çok farklı" ifadelerine yer verdi.

Sibirya ve Kuzeybatı mutasyonu

Popova, Rusya Bilimler Akademisi’nde yapılan toplantıdaki açıklamasında, mutasyonlara 'Sibirya mutasyonu' ve 'Kuzeybatı mutasyonu' adı verildiğini ifade ederek, Sibirya mutasyonunun daha önce fark edildiğini ancak risk taşımadığını belirtti.