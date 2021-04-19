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Koronavirüse yakalanmışlardı! Dilek İmamoğlu: Çocuklarımızın ve benim sağlık durumumuz gayet iyi

Koronavirüs testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, kendisi ve çocuklarının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Koronavirüse yakalanan Dilek İmamoğlu son sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.  İmamoğlu, "Çocuklarımızın ve benim sağlık durumumuz gayet iyi. Güzel dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler.

Bu vesileyle tekrar şunu vurgulamak isterim. Bir seneyi aşkındır bu zorlu süreçte bizler için büyük mücadele veren tüm sağlık çalışanları; iyi ki varsınız, size minnettarız" dedi.

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