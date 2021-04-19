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Dünyanın en büyüğü yok oldu! Artık uydudan izlenemeyecek

ABD Ulusal Buz Merkezi, Antarktika'da 2017 yılında kopan ve ayrıldığında yaklaşık 6 bin kilometrekarelik bir alanı kaplayan, dünyanın en büyük buzulu A68 adlı buzulun yok olduğu açıkladı.

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ABD Ulusal Buz Merkezi tarafından, dünyanın en büyük buzulu olan A68 buzulunun parçalanarak eridiği ve artık uydu aracılığıyla izlenmeyecek hale geldiği belirtildi. A68, Antarktika Yarımadası'nın kenarındaki Larson C Buz Sahanlığı'ndan doğdu ve bir yıl boyunca neredeyse hiç hareket etmedi. Ancak daha sonra kuvvetli akıntılar ve rüzgarlar sebebiyle kuzeye doğru sürüklenmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir nakliye uçağının çektiği görüntülerde, dünyanın en büyük buz dağının son 3 yılda 1800 kilometrekare eridiği görülmüştü. Bir A400 nakliye uçağı, A68a adlı dünyanın en büyük buz dağının giderek artan düzensiz hareketlerini gözlemlemek için bölgede alçak uçuş yapmıştı.


Su altında uzanan tüneller
Söz konusu nakliye uçağı buz dağındaki çok sayıda çatlağı ve su altında uzanan tünelleri görüntülemişti. A68 adlı buz dağı, 2017’de Antartika’daki buz tabakasından koptuğunda ölçüsü 6 bin kilometrekareyken, son görüntülerde bu rakamın 4200 kilometrekareye düştüğü kaydedilmişti.

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