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Antalya'da eve gelen arkadaşları şok oldu! Babasını öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA bir apartmanda baba ve oğlunun yaşadıkları evin içerisinde aynı odada cansız bedenleri bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

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Olay, Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2’inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, galericilik işi ile uğraşan Seyit Ali Paytar’a ulaşamayan iş arkadaşları, babası Osman Ali Paytar'ı aradı. Babanın da telefona cevap vermemesi üzerinde durumdan şüphelenen arkadaşları, eve gelerek içeri girdi. İçeride baba ve oğlunun aynı oda içerisinde cansız bedenleri bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre Seyit Ali Paytar’ın önce babasını öldürdüğü sonra da kendi canına kıydığı öğrenildi. Öte yandan komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren bir kadın, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin adreste çalışmaları devam ediyor.

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