Uçakta duyduğu cümle hayatını değiştirdi! Osmaniyeli genci görenler şaşırdı

Kilo verme sürecinden önce yaşadığı sorunları dile getiren Bünyamin Maskan, “42 yaşındayım 40’lı yaşlara kadar 60 yaşında gibiydim. Kilolarım artık yaşanmaz hale getirmişti beni, kurtulmak için çareler arıyordum. Diyetisyene gittim ilaçlar kullandım ama bir türlü olmuyordu. Hayatım artık yaşanmaz hale gelmişti bana illallah ettirdi. Rahatsızlıklarımdan dolayı aile hekimim tahlil yaptı. Sonuçlarımın çok kötü olduğunu B-12, D vitamini ve demir depolarımın boşaldığını bunlardan dolayı acilen diyetisyene gidip zayıflamam gerektiğini söyledi. Bu aralarda 189 kiloyu görmüştüm." dedi.