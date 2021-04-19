Uçakta duyduğu cümle hayatını değiştirdi! Osmaniyeli genci görenler şaşırdı
OSMANİYE'de yaşayan 42 yaşındaki Bünyamin Maskan’ın, iki yıl önce bindiği uçakta duyduğu cümleyle hayatı değişti.
Osmaniye’de esnaflık yapan 42 yaşındaki Bünyamin Maskan, sağlık sorunlarından dolayı iki yıl önce aile hekimine gitti. Yapılan tahlillerde aşırı kilolarından dolayı vitamin ve demir eksikliği sorunu yaşayan Maskan’a doktoru kilolarından kurtulması için diyetisyeni tavsiye etti. Fazla kilolarından kurtulmak için diyetisyene başladığında 189 kilo olan Bünyamin Maskan, bir yıl içerisinde diyetisyeninde yardımıyla 92 kilo vererek 97 kiloya düştü.
Kilo verme sürecinde sarkma sorunu yaşamamak isteyen Maskan, daha sağlıklı kilo verebilmek için spor yapmaya da başladı. Kilo vermesi için hayatında birçok neden olduğunu ifade eden Maskan, kendisini kilo vermeye teşvik eden en büyük nedenini uçak yolculuğunda yaşadığı diyalogla anlattı.
İstanbul’a gitmek için cam kenarından bilet alan Bünyamin Maskan, yerine oturmak için geldiğinde bir gencin “ Allah’ım bu kadar şansız olamam” cümlesinden etkilenerek fazla kilolarından kurtulmaya karar verdiğini söyledi. Bir yıllık azmin sonunda yeni bir Bünyamin’in olduğunu belirten Maskan, şimdilerde hayatın her alanından keyif aldığını kaydetti.
Kilo verme sürecinden önce yaşadığı sorunları dile getiren Bünyamin Maskan, “42 yaşındayım 40’lı yaşlara kadar 60 yaşında gibiydim. Kilolarım artık yaşanmaz hale getirmişti beni, kurtulmak için çareler arıyordum. Diyetisyene gittim ilaçlar kullandım ama bir türlü olmuyordu. Hayatım artık yaşanmaz hale gelmişti bana illallah ettirdi. Rahatsızlıklarımdan dolayı aile hekimim tahlil yaptı. Sonuçlarımın çok kötü olduğunu B-12, D vitamini ve demir depolarımın boşaldığını bunlardan dolayı acilen diyetisyene gidip zayıflamam gerektiğini söyledi. Bu aralarda 189 kiloyu görmüştüm." dedi.