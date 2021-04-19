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Adolf Hitler'in eşyaları 700 bin TL'ye satıldı tepkiler çığ gibi! İğrenç parçalar

Demirören Haber Ajansı

AVUSTURYA'da bir müzayede evinin Adolf Hitler'in Nazi dönemine ait 8 parça eşyaları açık artırıma sunması bir çok kesimin tepkisine neden oldu.

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Avustralya’nın Perth kentindeki Morley bölgesinde bulunan JB Askeri Antikalar müzayede evinin Nazi Almanyası’nın lideri ve Yahudi Soykırımı’nın (Holokost) mimarı Adolf Hitler’e ait kişisel eşyalarının açık artırıma sunması bazı kesimlerin tepki gösterdi. Geçtiğimiz Cuma günü satışa sunulan eşyalar arasında, sigara tabakası, tarak, el aynası, ayakkabı fırçası gibi eşyalar yer aldı. 

Tepkilerin gölgesinde gerçekleşen açık arttırmada, Hitler'e ait Nazi sembollü svastika ve kartal kabartmalarının işlendiği metal sigara tabakasını 29 bin, tarağın 19 bin, el aynasının 15 bin, sos tabağının 11 bin 500, ayakkabı fırçasının ise 13 bin dolara alıcı buldu. Müzayedenin Hitler'e ait eşyların açık artırma ile satışından toplam 87 bin 500 dolar (700 bin 420TL) gelir elde ettiği belirtildi. 


"Etiket fiyatına sahip olmamalıdır"
Avustralya'da Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmek için kurulan İftira Karşıtı Komisyonu (ADC) Başkanı Dvir Abramovich, söz konusu açık artırmayı kınadı. Abramovich, "Hitler bugün yaşıyor olsaydı, JB Askeri Antikalar’a teşekkür eder ve korkunç ticaretini alkışlardı. Mirasının Avustralya'da yaygınlaşması ve tanıtılması hoşuna giderdi. Milyonların katledilmesi ve insanlıktan çıkarılması bir etiket fiyatına sahip olmamalıdır" dedi.


"Hiçbir şekilde politik değiliz"
JB Askeri Antikalar’ın sahibi Jamey Blewitt de tepkilere ilişkin yaptığı açıklamada, müzayede evi olarak politik bir duruş sergilemediğini, bunun sadece bir iş olduğunu ifade etti.  "Hiçbir şekilde politik değiliz" diyen Blewitt "Birçok insanın bu parçaları iğrenç bulduğunun farkındayız. Tarihte iyi şeyler olduğu gibi kötü şeyler de var"ifadelerini kullandı.

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