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Erol Mütercimler için istenen hapis cezası belli oldu

Katıldığı bir televizyon programında imam lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Yazar ve Akademisyen Erol Mütercimler’in katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Liseleri ile ilgili söylediği sözler tepki çekmişti. Yapılan şikayetlerin ardından Mütercimler hakkında, “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan karar duruşmasına sanık Erol Mütercimler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Mütercimler’in, 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasına karşı diyecekleri sorulan Erol Mütercimler, “Ben 42 yıllık siyaset bilimi uluslararası ilişkiler hocasıyım, bu dava siyasi bir dava halini almıştır. Beraatimi talep ederim” dedi.

10 ay hapis cezası
Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Erol Mütercimler’in, “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan hapis cezası almaması, suç konusu eylemi sonrası sosyal medyadan açıklama yapması ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede olumlu kanaat bıraktığı gerekçesiyle cezanın ertelenmesine karar verdi.

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