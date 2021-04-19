BIST 1.394
DOLAR 8,08
EURO 9,73
ALTIN 463,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Bursa'da kadın kocasına söylediği o sözle nafakadan oldu! Yargıtay'dan ilginç karar

İhlas Haber Ajansı

Yargıtay 2. Hukuk dairesi, eşine ‘Salak mısın, sen erkek misin, bana karışamazsın’ diyen kadını ağır kusurlu buldu. Boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu eş lehine yoksulluk nafakasına hüküm edilemeyeceğine dikkat çeken yüksek mahkeme; bu yöndeki Aile Mahkemesi kararını bozdu.

Abone ol

Bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı - karşı davalı koca, eşinin sürekli olarak anne babasına; "Bu eve bir daha gelmeyin, sizden nefret ediyorum, kocamı sevmiyorum" şeklinde sözler söylediğini kaydetti. Kendisine de; “Sen kimsin bana karışamazsın, sen salak mısın, sen erkek misin" şeklinde mesaj attığı gerekçesi ile davalı-karşı davacı kadının tam kusurlu olduğunu öne sürdü.

Davalı - karşı davacı kadın ise eşinin kendisini ailesinin yanına bıraktığını ve bir daha almadığını öne sürdü. Mahkeme, davacı- karşı davalı erkeğin davasının kabulüne davalı-karşı davacı kadının davasının reddine karar verdi. Kadının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, olayda erkeğin de kusurlu olduğu gerekçesiyle mahkeme kararını bozdu.

Kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmetti
Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, tarafların karşılıklı boşanma davalarının kabulüne karar verdi. Tarafların kesinleşen kusurlu davranışlarına göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit kusurlu oldukları gerekçesi ile davalı karşı davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmetti.

"Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir"
Kararı bu kez davacı - karşı davalı erkek temyiz edince devreye yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi gidi. Geçtiğimiz günlerde kararını açıklayan Yüksek Mahkeme, kadının daha kusurlu olduğuna hükmetti. Yargıtay kararında  “Kesinleşen kusurlu davranışlara göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı-karşı davacı kadın ağır kusurludur. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Davalı-karşı davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Uçakta duyduğu cümle hayatını değiştirdi! Osmaniyeli genci görenler şaşırdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kalabalık ve mutant virüs bir araya gelince vaka artışı kaçınılmaz oluyor
Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul ile ilgili açıklama
Adolf Hitler'in eşyaları 700 bin TL'ye satıldı tepkiler çığ gibi! İğrenç parçalar
Son dakika Bakan Lütfi Elvan'dan '128 milyar dolar' açıklaması
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Yılın Bürokratı seçildi
Sevgiliyle öpüşmek orucu bozar mı Diyanet yanıtı
Nüfusunun tamamını aşılayan İsrail'de maske zorunluluğu kalktı plajlar doldu taştı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kadınlarımıza kooperatifçilik eğitim vereceğiz
Bünyamin Gezer'den Cüneyt Çakır'la ilgili bomba iddia
Bursa'da genç kız çapa motoruna ayaklarını kaptırdı korkulan olmadı
Yorumlar 2 yorum