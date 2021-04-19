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Beşiktaş'tan iki maç için TFF'ye flaş başvuru

Beşiktaş; 23 Nisan'da oynanacak Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynanacak Rizespor maçının 28 Nisan'da oynanması için TFF'ye resmi başvuru yaptı

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Şampiyonluğun en güçlü favorisi durumundaki lider Beşiktaş'ın en önemli rakibi yoğun fikstür olacak. Siyah beyazlılar kalan haftalarda çok sıkışık bir takvimde maçlarını oynayacak. Ligde yarın deplasmanda DG Sivasspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, maçtan sonra geç saatlerde İstanbul'a dönecek ve cuma günü de Kayserispor'u misafir edecek.

Maç ertesinde zorunlu olarak dinlenme ve kondisyon üzerine çalışmalar gerçekleştiği için Kayserispor maçının taktik çalışmaları sadece bir gün yapılabilecek.

TFF'ye flaş başvuru
Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’nin BAY geçtiği haftanın ardından maçını Beşiktaş’tan iki gün sonra oynayacak olması da dikkat çekiyor. Öte yandan ligin lider Beşiktaş, 23 Nisan'da oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynanacak Çaykur Rizespor maçının ise 28 Nisan'da oynanması için TFF’ye resmi başvuru yaptı.

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