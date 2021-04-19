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Tottenham, Jose Mourinho'nun görevine son verdi! Ayrılınca bile para basıyor

İngiliz basını, Tottenham'ın Jose Mourinho'nun görevine son verdiğini yazdı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Tottenham'ın Jose Mourinho'ya yaklaşık 40 milyon euro tazminat ödemesi bekleniyor.

Mourinho'nun görevine son verilme sebebi: Tottenham’ın Avrupa Süper Ligi’ne katılmasını istememesi ve protesto etmek için takımı antrenmana çıkartmaması.

Jose Mourinho, 2015 yılından bu yana her üç yılda bir görevden alındı.
19 Nisan 2021: Tottenham
18 Aralık 2018: Man United
17 Atalık 2015: Chelsea

Jose Mourinho'nun görevden alındıktan sonra kulüplerden aldığı tazminatlar;
2007 Chelsea: 21M€
2012 Real Madrid: 20M€
2015 Chelsea: 15M€
2019 Man Utd: 17M€
2021 Tottenham: 40M€

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