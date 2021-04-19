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Savcı Sultan Beyza Boyalı koronavirüsten hayatını kaybetti

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı (28), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2019'da göreve başlayan savcı Sultan Beyza Boyalı, lösemi tedavisi için bulunduğu memleketi Konya'da koronavirüse yakalandı.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 'Covid-19' servisinde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Boyalı, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Savcı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, bugün öğlede Üçler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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