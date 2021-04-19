BIST 1.394
DOLAR 8,08
EURO 9,73
ALTIN 463,85
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan'da umut var

Paris’te turistleri taşıyan uçak düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

 FRANSA’nın başkenti Paris’te turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 

Abone ol

Fransa’da uçak faciası yaşandı. Başkent Paris’in kuzeyindeki Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçak Saint-Pathus kasabasında araziye düştü. Yetkililer, kazada 1’i pilot toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Beauvais Polis Merkezi tarafından yapılan  açıklamada, Robin DR400 tipi küçük eğitim uçağındaki üç kişinin turist olduğu ifade edilirken, uçağın Pas-de-Calais’e gittiği kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin kaza yerinde incelemeleri devam ettiği bildirildi. Öte yandan, itfaiye ekipleri güçlü bir gazyağı kokusu tespit edildiğini kaydetti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Tottenham, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
BAE'ye F-35 satışını önlemek için ABD Senatosu'na tasarı sunuldu
Milli Takım'a büyük şok! Üç isim EURO 2020'de olmayabilir
Dr. Oğuz Gündoğdu korkuttu! Marmara ve Ege'deki depremler İstanbul depreminin habercisi
Dünyanın en büyüğü yok oldu! Artık uydudan izlenemeyecek
KKTC'de ek Kovid-19 tedbirleri uygulamaya girdi! Pazar günü tam kapanma
Beşiktaş'tan iki maç için TFF'ye flaş başvuru
Doktorlar şaşkına döndü midesinden 209 tane çıkarıldı! 2 ay önce yutmuş
Kredisiz konut satışlarında tüm zamanların en yüksek mart rakamı görüldü
Antalya'da eve gelen arkadaşları şok oldu! Babasını öldürüp intihar etti
Yorumlar