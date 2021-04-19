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BAE'ye F-35 satışını önlemek için ABD Senatosu'na tasarı sunuldu

İki senatör, F-35'lerdeki teknoloji nedeniyle BAE'ye yapılacak satıştan endişe duyduğunu söyledi.

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ABD Başkanlığı görevini Donald Trump'tan devralan Joe Biden, Trump döneminde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile F-35 savaş uçaklarıyla ilgili yapılan satış anlaşmasını incelemek için askıya almıştı.

Değerlendirmeler neticesinde, BAE'ye 23 milyar dolarlık F-35, SİHA ve askeri ekipmanların satışının devam edilmesine karar verildi.

ABD'de BAE'ye F-35 satışına karşı tasarı

Bazı Kongre üyeleri, Abu Dabi'nin Yemen savaşındaki rolü nedeniyle askeri anlaşmaya karşı çıkıyor.

ABD merkezli Defense News internet sitesinin haberine göre, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez ve Senatör Dianne Feinstein, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışını engellemek için tasarı sundu.

Hedef, 50 adet F-35 

Tasarı, 10.4 milyar dolar değerinde 50 adet F-35 satışını içeren anlaşmayı hedefliyor.

Menendez, "ABD'nin ulusal güvenliği, teknolojik menfaatleri ve bölgesel istikrar üzerindeki etkileri ile ilgili birçok cevapsız soru nedeniyle, gelişmiş teknolojik silahlar satmanın sonuçları konusunda endişeliyim." dedi.

"Önlemler almalıyız'' 
Olası bir satış karşısında BAE'nin Çin ve ABD'nin diğer rakipleriyle gelişen ilişkilerinden geri çekilmesini sağlamaları gerektiğini belirten Menendez, açıklamasında şunları söyledi:

"Yönetim, Trump dönemindeki bu anlaşmaya devam etmeye karar verdiyse, bu uçakların hassas teknolojisinin ABD'ye düşman güçler tarafından tehlikeye atılmamasını sağlamak için önlemler almalıyız."

İsrail ile normalleşmenin ardından F-35 anlaşması

ABD ile BAE arasındaki F-35 anlaşması, İsrail ile Arap ülkelerinin normalleşmesinin ardından geldi.

Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "BAE'nin ilgili teknolojileri koruyabileceğine ve bunları sorumlu bir şekilde kullanabileceğine güvenildiği" ifade edilmişti.

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