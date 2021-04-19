6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması! CHP, İYİ Parti, HDP topun ağzında
Belediyelerce kamu görevlisi dışındaki kişilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma, CHP, İYİ Parti, HDP belediyelerine uzandı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı: Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor.
Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır.
Belediyelerce kamu görevlisi dışındaki kişilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma, CHP, İYİ Parti, HDP belediyelerine uzandı.