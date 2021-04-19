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Zonguldak'ta tüp bebek yöntemiyle hamilelik sevinci yaşayan kadın Covid-19'dan öldü

ZONGULDAK'ta yaşayan Gülhan Baruönü Sancı (31), koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirdi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Sancı'nın gebeliği, 5'inci ayında koronavirüse yakalandıktan sonra sonlandırılmıştı.

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Çaycuma’ya bağlı Filyos beldesinde tuğla fabrikasında çalışan Kemal Sancı ile 2015 yılında evlenen Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı.

5 aylık hamile Gülhan Baruönü Sancı, kontroller ve devam eden tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti. Gülhan Baruönü Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği, tedavisi sırasında sonlandırıldı. Gülhan Baruönü Sancı ise gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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