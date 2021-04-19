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Geçen yıl HDP'den istifa etmişti! Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı

HDP'den geçen yıl istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. Şık'ın katılmasıyla, TİP'in Meclis'teki milletvekili sayısı 3'e yükseldi.

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HDP'den 4 Mayıs 2020'de "Parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim" diyerek ayrılan Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şık, "Bugün memleketteki hava bir yandan tüm kasvetiyle üzerimize çöküp karamsarlığımızı derinleştirirken, diğer yandan hepimizi, yeniden, ısrarla bir inada çağırıyor. Çünkü, hepinizin bildiği gibi, bu memlekette her şey bir inat meselesi. Barışı, demokrasiyi ve hukuku boğanların sınırları çizdiği bir ülkede barış, demokrasi ve hukuk demekte ısrar ederek yaşamak ve hatta var olmak başlı başına bir inat işi. Ve biliyorum ki bizler inatçıyız. Haklı olanın, hakkı için mücadele edenin yanında duran bir inat bu. Çünkü yaşamın öğrettiği en önemli şeydir: İnat, daima kazanır. Öyle kuru kuruya, kötülük saçan, kötülerin yanında olan türden değil; 'İnatçı olmak fena şey değil, lakin iyiye inat etmeli' diyen Kemal Tahir’in dediği türden bir inattan bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

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