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Adana'da kazada ölen bebeğini son yolculuğuna kucağında götürdü

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da dün akşam alerjik reaksiyon nedeniyle ailesi tarafından otomobille hastaneye götürülürken yaşanan trafik kazasında yaralanan 1 yaşındaki Demir Hakverdi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün otopsisinin ardından bebeğinin cansız bebeğine sarılıp, son yolculuğuna kucağında götüren baba Ulaş Hakverdi, gözyaşlarına boğuldu.

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Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Alerjik reaksiyonu olan bebeği Demir'i hastaneye götüren Derya Hakverdi yönetimindeki 01 CVV 65 plakalı otomobil, Murat A. yönetimindeki 01 DRM 28 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçtaki Derya Hakverdi, eşi Ulaş Hakverdi ile 1 yaşındaki çocukları Demir Hakverdi, yaralandı. Kazaya karışan ve doktor olduğu öğrenilen sürücü Murat A., yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

Demir bebek hastanede öldü
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kazaya karışan Murat A. ise karakola götürüldü. Kazada yaralanan Demir bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bebeğine son kez sarıldı
Bugün Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsisi yapılan Demir bebek, ailesi tarafından teslim alındı. Gözyaşlarına boğulan Ulaş Hakverdi, son kez sarıldığı oğlunun cansız bedenini kucağında taşıyarak otomobile binip, son yolculuğuna uğurlamak üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürdü.

Demir bebek, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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