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Beşiktaş'a Aboubakar'dan sevindirici haber

Vincent Aboubakar, Beşiktaş-Sivasspor maçının kamp kadrosuna dahil edildi.

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Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş, Sivasspor maçı için deplasmana gidecek oyuncu listesini açıkladı. Son 4 lig maçında sakatlığı nedeniyle oynatılmayan Vincent Aboubakar da deplasman kafilesinde yer aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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