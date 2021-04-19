61 günlük kefaret orucu tutmayı gerektiren haller nelerdir?

Mübarek Ramazan ayının ilk yarısına yaklaştığımız bu günlerde orucu hakkıyla eda etmek isteyen müslümanlar 61 günlük kefaret orucu gerektiren haller nelerdir sorusunun yanıtını arıyor. İşte Diyanet'e göre 61 günlük kefaret orucu tutmayı gerektiren haller.

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Mübarek Ramazan ayının başlaması ile birlikte merak edilen konulardan biri de Orucu bozan ve bozmayan şeyler ve 61 gün kefaret orucu tutmayı gerektiren haller neler oldu.

Diyanet işlerine orucu bozan şeyler konusunda en çok sorulan soruların yanıtladı. Öpüşmek ya da eşine sarılmak orucu bozar mı? Kefaret hangi durumlarda vardır.

Orucu bozan ve bozmayan durumlar ince çizgilerle birbirinden ayrılıyor. Öpüşmek ya da eşinize sarılmak şayet nefsinize hakimseniz orucu bozmuyor. Ancak bekarların sevgilisine sarılıp öpmesi yada elini tutması orucun bozulmasına sebep oluyor.

Diyanet işleri başkanlığı orucu bozan şeyler ve bozmayan durumlar hakkında fetvalar verdi.

İşte Diyanete sorulan konulardaki fetvalar;

KEFARET ORUCU GEREKTİREN DURUMLAR

Oruç kefareti , Ramazan orucunun, mazeretsiz olarak bozulması sebebi ile bir ceza olarak, Ramazan dışında iki kameri ay veya altmış gün oruç tutmaktır. Meşru bir mazeret bulunmaksızın yemek içmek , cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar ve bu şekilde bozulan orucun kaza edilmesi gerekir. Eğer bu şekilde bozulan oruç Ramazan orucuysa kefaret orucu tutmayı gerektirir. Kefaret orucu tutmayan kişi bunun yerine 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün boyunca doyurmalıdır.

Kefaret orucu sırasında adet gören kadırlar oruca ara verirler. Adet dönemi biter bitmez ise kefaret orucuna devam ederek 60 günü tamamlamalıdırlar.

Şafii mezhebine göre mazeretsiz olarak Ramazan orucunun yeme-içme ile bozulması durumunda kefaret değil, sadece kaza gerekir.