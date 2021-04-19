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Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Avrupa’nın dev ekiplerinin alığı ‘Avrupa Süper Ligi’ kararını eleştirdi.

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Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, taraftarlar için anlaşılması zor bir karar olduğunu belirttiği ‘Avrupa Süper Ligi’ hakkında şunları söyledi:

"Çocuklar, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler, herhangi bir Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç kez çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar."

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