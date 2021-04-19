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Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik çıktı

MUĞLA'da 32 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirecek ekiplerle, yıkıma engel olmak isteyenler arasında arbede çıktı.

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Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapı ve iskelenin yıkım işlemi için Menteşe Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgeye geldi.

100 asker 50 jandarma
Yıkıma engel olmak isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla ve yola oturarak mahallenin girişini kapattı. Bunun üzerine, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'ndan 100 asker ile 50 jandarma sevk edildi. Ekipler, toplanan kişileri kalkanlarla geri iterek yolu açmaya çalıştı.

Yol, kolluk kuvvetleri tarafından açılarak iş makinelerinin geçişi sağlandı. Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, belediye ekipleri yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım öncesi iş yeri sahipleri tarafından içeride bulunan malzemeler taşındı.

Bölgede ilk olarak Akbük Koyu'nun uç kısmında bulunan bir tesisin eklentileri yıkıldı. Ekipler daha sonra yine yıkım için 10 konteynerin bulunduğu alana geldi.

Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleri, ilk olarak koydaki restoranın kaçak bölümlerinin yıkmaya başladı. Yıkım işlemlerinin birkaç gün süreceği bildirildi.

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