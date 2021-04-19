Zonguldak'ta polis memuru aşı randevusu aldığı gün yakalandığı Covid-19'dan hayatını kaybetti
ZONGULDAK'ta aşı randevusu aldığı gün koronavirüse yakalandığını öğrenen polis memuru, hayatını kaybetti.Abone ol
Kdz. Ereğli ilçesinde aşı randevusu aldığı gün koronavirüse yakalanan 48 yaşındaki polis memuru Mustafa Dönmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dönmez için Alaplı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı'nın kıldırdığı cenaze namazına Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve emniyet personeli katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından evli ve bir çocuk Mustafa Dönmez'in cenazesi defnedilmek üzere Çatak köyündeki kabristana uğurlandı.