Başulu Hatun tarihte kimdir nasıl öldü? Başulu Hatunu kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuku bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de konuşulan dizide Başulu Hatun'u kim oynuyor? Oyunculardan Başulu Hatun karakterine hayat veren Pınar Töre kimdir?

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TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu hem oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyici karşısına çıkmaktadır. Peki, Başulu Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir?

TRT 1'de ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başulu hatun karakterine hayat veren Pınar Töre dizide rol gereği Sultan Melikşah'ın ilk eşi ve Sencer'in annesini oynuyor. 1979 İstanbul doğumlu olan oyuncu Pınar Töre şimdiye kadar farklı dizi ve film projelerinde yer almıştır.

Başulu Hatun kimdir: Nizamülmülk tarafından Sultan Melikşah'ın tahta çıkması için yapılan oyunlar sonrası çok sevdiği Başulu hatunu ve oğlu Sencer'ibırakmak zorunda kaldı. Sultan Melikşah'ın eşi Başulu hatunun doğum sırasında öldüğü sanılsa bile gerçeği bir tek Nizâmülmülk bilmektedir.

Dedekurt obasına yerleşen Başulu hatun evladı Sencer'i burada büyütür. Sultan Melikşah'ın oğlu Sencer bu obada Dede Korkut hikayeleri ile vatan sevgisiyle yetişirken Başulu hatun ise devletin bekası için asla Melikşah'ın karşısına çıkmadı.

Uyanış Selçuklu konusu nedir: Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk… Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder. Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır. Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.