BIST 1.390
DOLAR 8,08
EURO 9,73
ALTIN 462,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçırmıştı! O baba serbest bırakıldı

ANKARA'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Nergis S.'den 4 aylık kızı Asya'yı pencereden atlayarak kaçıran L.S., kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Abone ol

Başkent’te özel bir üniversitede akademisyen Nergis S. (30), 2 yıl önce evlendiği L.S.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı. Mahkeme, 9 Nisan'da, L.S. hakkında 3 ay önleyici tedbir kararı ile birlikte her ayın 1 ve 3'üncü cumartesi günleri çocuğunu görme kararı verildi. L.S., kararın ardından ilk kez çocuğunu görmek için geçen cumartesi günü ailesiyle beraber Nergis S.'nin annesinin evine gitti.

L.S. burada kızını kucağına alıp sevdiği sırada, bir anda pencereden atlayıp kaçtı. Panik yaşayan Nergis S. ve ailesi, L.S.'nin peşinden gitti; ancak yakalayamadı. Bebeğin kaçırılması evdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde L.S'nin kucağındaki Asya bebek ile villa tipi evin salonunda camı açarak atlayıp kaçtığı görüldü. Nergis S. ve ailesi, olay sonrası polise giderek şikayette bulundu.

24 saat geçmeden yakalandı

Polisin yaptığı çalışma sonucu L.S., 24 saat geçmeden Gölbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçırılan bebek ise annesine teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından L.S, bu sabah adliyeye sevk edildi. L.S., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
4 yıldır firariydi! Ankara'da Bylock kullanıcısı 'Halit' kod adlı FETÖ'cü yakalandı
İzmir'de sesi duyan polise bildirdi! Başından vurulmuş halde bulundu
Gaziantep'te karın ağrısıyla hastaneye gitti! Doktorlar şaşkına döndü: Niye daha önce gelmediniz?
23 Nisan şarkıları sözleri kısa okul öncesi 23 Nisan şarkıları
Antalya'da çoban neye uğradığını şaşırdı! Yüzü şişti gözleri kapandı: Saçımdan ayaklarıma kadar...
Gri pasaportlu kaçak Sevilay Yılman'a konuştu! Ben bana sunulan olanağı kullandım
Kocaeli'de 55 yaşındaki şahsı öldürüp ambulansı yanlış yönlendirdiler
Kayseri'de kardeşlerine bıçakla dehşeti yaşattı! Bakın ne ceza aldı
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı’na hakaretten ifade verdi
Zonguldak'ta polis memuru aşı randevusu aldığı gün yakalandığı Covid-19'dan hayatını kaybetti
Yorumlar