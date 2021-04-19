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İstanbul'da drift yaparken yakayı ele verdi savunması pes dedirtti: Her şey bahanedir

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL drift yaparken yakalanan sürücü, aracından çıkan bıçak ve uyuşturucu için kendisini ilginç sözlerle savundu

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar sahilinde güven timi polisleri denetim yaptıkları sırada bir otomobilin drift yaparak geldiğini gördüler. Yolu kapatarak otomobili çeviren ekipler, sürücü Halil İbrahim A.'nın hareketlerinden şüphelenerek, üst ve araç aramasında bıçak ve sigara paketinde saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi. 

Olay yerine çağırılan trafik polisleri drift yapıp makas attığı belirlenen sürücüye, toplam 8 bin 39 lira trafik cezası kesti. Ehliyetine de iki ay el konulan Halil İbrahim A.'nın otomobili çekiciyle otoparka çekildi. İşlemlerinin ardından sürücü ifadesi alınmak üzere Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldü. 


"Her şey bahanedir"
"Bıçak babamın elma bıçağı, uyuşturucu da az bir şey vardı, doktor tavsiyesiyle kullanıyorum" diyerek kendisini savunan Halil İbrahim A., "Canım sıkıldı, aldım birisinden. Uyuşturucunun etkisinde değilim. Her şey bahanedir. Canları sağ olsun. Uyuşturucu kullanmıyorum zaten. Buna karşıyım ben. Ayda yılda bir sefer alırım onun haricinde kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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