BIST 1.394
DOLAR 8,08
EURO 9,73
ALTIN 461,96
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig 36. hafta maçlarında görev yapacak belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor derbisinde Mete Kalkavan düdük çalacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 36. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Mete Kalkavan, DG Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında da Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri şöyle:

20 Nisan Salı
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
19.00 Atakaş Hatayspor - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek

21 Nisan Çarşamba
16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

ÖNCEKİ HABERLER
Balon balıkları oltalara 4'er 4'er takılıyor! Antalya'da denize girilir mi? Profesör açıkladı
Isparta'da 12 yaşındaki Esila'dan acı haber! Evde fenalaşarak vefat etti
Dogecoin artık şaka değil: 52 milyar doları aştı
Cihat Yaycı'dan Montrö çıkışı Türkiye yıllık 3 milyar dolar kaybediyor
Avrupa Süper Ligi projesine futbolun aktörlerinden tepki
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçırmıştı! O baba serbest bırakıldı
4 yıldır firariydi! Ankara'da Bylock kullanıcısı 'Halit' kod adlı FETÖ'cü yakalandı
İzmir'de sesi duyan polise bildirdi! Başından vurulmuş halde bulundu
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rus büyükelçiyle görüştü
Gaziantep'te karın ağrısıyla hastaneye gitti! Doktorlar şaşkına döndü: Niye daha önce gelmediniz?
Yorumlar