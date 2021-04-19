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ADV Ramazan'da umut var

Bakan Murat Kurum açıkladı TOKİ'den konut ve iş yeri satın alanlara yüzde 20 indirim

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine yüzde 20 indirim kampanyasının bu yıl da yapılacağını açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlara güzel haberi duyurdu. 

Twitter hesabında açıklama yapan Kurum, "Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Borcun tamamı ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim

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