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Sürücüsüz Tesla otomobil kaza yaptı: Ölüler var

ABD'de otomatik pilot modunda olduğu belirtilen Tesla otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, sürücüsüz otomobillerdeki güvenlik riskini yeniden gündeme getirdi.

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Olay ABD'nin Texas eyaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü koltuğunda kimsenin bulunmadığı, ön yolcu koltuğu ile arka koltukta birer kişinin seyahat ettiği otopilot modundaki Tesla otomobil, virajı alamayarak bir ağaca çarptı, alev aldı.

2 kişinin öldüğü kazada, aracın pillerinin yanmaya devam etmesi sonucu alevler 4 saat boyunca söndürülemedi.

Otomatik pilotta güvenlik riski

Kaza, yarı otomatik sürüş sistemini güncellenmiş "tam otomatik" haliyle daha fazla kullanıcıya pazarlamaya hazırlanan Tesla için güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

ABD otomobil güvenlik ajansı, Tesla araçlarla yapılan ve en az 3'ü yakın zamanda gerçekleşen 27 kaza için mart ayında soruşturma başlattığını duyurmuştu. 

Tesla CEO'su Elon Musk, ocak ayında yaptığı açıklamada, yeni otopilot yazılımdan büyük kar beklentisi olduğunu söylemişti.

Kendi kendine sürüş (self-driving) teknolojisinin ticari başarıya ulaşması için güvenlik endişelerini minimum seviyeye getirmesi gerektiği ifade ediliyor.

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