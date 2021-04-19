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Diyarbakır'da asansör 11'inci kattan düştü: Baba oğlunu korumak için siper oldu

DİYARBAKIR'da baba ve oğlunun içinde bulunduğu asansör, halatlarının kopması sonucu 11'inci kattan zemine düştü. Felaket anında 4 yaşındaki çocuğuna onu korumak için sarılan baba ağır yaralandı.

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Merkez Kayapınar ilçesindeki bir binada yaşayan Muhammet Erdoğan (29), 4 yaşındaki çocuğunu sitenin parkına indirdi. Daha sonra evlerine dönmek isteyen baba ve oğlu asansöre binerek 11. katın tuşuna bastı.

Baba ve oğlu 11. katta duran asansörde kapının açılmasını beklerken, halatların kopması sonucu kabin hızla zemine düştü. Kazada ağır yaralanan Erdoğan'ın oğlunu, ona sarılarak koruduğu öğrenildi.

Çocuğu hafif sıyrıklarla atlattı
Erdoğan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan oğlunun kaldırıldıkları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

"Kardeşim o sırada zarar görmemesi için çocuğuna sarılıyor"
Erdoğan'ın ağabeyi Sedat Erdoğan, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan kardeşinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kardeşi ile olaya ilişkin görüştüğünü dile getiren Erdoğan, "Kardeşimin anlattığı kadarıyla asansörün 11. kata çıkmasıyla düşmesi bir oluyor. Düşen asansör 6. katta 10 saniye durmasının ardından zemine çakılıyor. Kardeşim o sırada zarar görmemesi için çocuğuna sarılıyor. Çocuğunda sarılmasından dolayı sadece yüzünde hafif çizik mevcut. Diğer eliyle de asansörün bir bölümünü tuttuğu omuzunda kırık meydana geliyor. Omurgada 3 kemiği parçalanıyor." dedi.

Erdoğan kardeşinin oturduğu binanın 3 yıllık olduğunu, site yönetimden asansörün bakımının sürekli yapıldığı bilgisini aldıklarını ifade ederek, "Her yıl bakımlarına göre yeşil etiket veriliyor. Olayda ihmali ve kusuru olan kim varsa yasal işlem başlatacağız." diye konuştu.

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