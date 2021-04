Adalar’daki atlı faytonların kaldırılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin sahiplendirdiği atlardan Hatay Dörtyol Belediyesi’ne verilen 99 atın kaybolduğu iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, atlardan 49’undan bilgisinin olduğunu, konuyla ilgili açıklama yapacağını kaydetti. İBB ise atların teslim edildiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla, Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü 13 Ağustos 2020 ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Üzerinde kaybolmasına karşı çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında telef oldu.

Aradan geçen süre içerisinde hibe 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda konuyla ilgili başlattığı idari soruşturmayı sürdürüyor.

'Atlar teslim alınmadı'

Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede konuyu anlatıp, bildirimde bulundu. Yıldız verdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"12 Nisan'da makam odama Dörtyol Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Özel, Mustafa Cengiz Can ziyaretime gelmişlerdir. Bu ziyaret esnasında Meclis üyesi Hasan Özel bana ‘İstanbul'dan gelen atları ne yaptınız?’ diye sormuştur, ben de cevaben bu konuda herhangi bir bilgimin olmadığını, müdürlüğümüzün herhangi bir atı teslim almadığını, ancak hatırladığım kadarıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğü veya Yazı İşleri Müdürlüğü’nce geçtiğimiz ocak şubat ayında atlar ilgili E-belediye sistemi üzerinden bir evrak gönderdiklerini, ancak herhangi bir at teslimi alınmadığı için konuyla ilgili evrakın müdürlüğümüzle ilgili olmadığı ve geri gönderdiğimi beyan ettim. Hasan Özel de bu atların geldiğini, konuyla ilgili Veteriner İşleri Müdürü olmam sebebiyle gelen atların akıbeti konusunda bilgimin olması gerektiğini sözlü olarak beyan etmişlerdir. Bunun üzerine; konuyla ilgili tarafımdan detaylı bir inceleme yapılmıştır."

Fadıl Keskin başkan imzaladı

Yıldız, dilekçenin devamında yaptığı incelemenin sonuçlarını paylaşırken, şu ifadeleri kullandı:

"İlgili 100 atın 50'si, Taşınır Devrine İlişkin Protokol İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Dörtyol Belediye Başkanı arasında imzalanmıştır. Bu 50 atın tüm özelliklerini içeren (no,kodu,sicil numarası, ürün adı, miktar, bedel vb.) Taşınır İşlem fişinde teslim alan 'Fadıl Keskin Belediye Başkanı' imzası yer almaktadır. Yine bu 50 adetin eşkali ve çip numarasını içeren hayvanların (atların) bir yıl boyunca saklanacağını yılda iki defa kontrollerinin yapılacağı, her türlü hukuki sorumluğun üzerinde olduğuna dair taahhütname Fadıl Keskin Belediye Başkanı tarafından imzalandığı, ayrıca yine bu hayvanların mevzuata uygun bakımlarının yapılacağı, kayıt belgesi alınacağı bir sene boyunca başka şahıslara bedel karşılığı olsun olmasın verilmeyeceği vb. hususları içeren ‘At Sahiplendirme Taahhütnamesi’ Fadıl Keskin Belediye Başkanı sıfatıyla sahiplenen olarak imzalandığı anlaşılmıştır. Ayrıca 100 attan geriye kalan 50 at ise Taşınır Devrine İlişkin Protokol İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Dörtyol Belediye memuru Ferhat Erkin arasında imzalanmıştır. Bu 50 adet atın tüm özelliklerini içeren (no, kodu, sicil numarası, ürün adı miktar, bedel vb.) Taşınır İşlem Fişinde Teslim Alan Ferhat Erkin Memur'un imzası yer almaktadır. Yine bu 50 adetin eşkali ve çip numarasını içeren hayvanların (atların) bir yıl boyunca saklanacağını, yılda iki defa kontrollerinin yapılacağı, her türlü hukuki sorumluğun üzerinde olduğuna dair taahhütname Uğur Arıkan tarafından imzalandığı, ayrıca yine bu hayvanların mevzuata uygun bakımlarımın yapılacağı, kayıt belgesi alınacağı bir sene boyunca başka şahıslara bedel karşılığı olsun olmasın verilmeyeceği vb. hususları içeren 'At Sahiplendirme Taahhütnamesi' yetkili olarak Ferhat Erkin Memur, sahiplenen olarak da Uğur Arıkan tarafından imzalandığı anlaşılmıştır."

'Fiziki olarak alınmamıştır'

Yıldız'ın Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, "Yapılan araştırma neticesinde her ne kadar 100 adet atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve Dörtyol Belediye memuru tarafından imzalanarak teslim alındığı görülse de, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak 100 adet at teslim alınmamıştır. Belediyemize ait hayvan pazarı tesisleri ve diğer sahalarda ilgili 100 adet at bulunmamaktadır. Bu atlar ile ilgili belediyemizce herhangi bir bakım koruma vs. işlemleri yapılmamaktadır. Ancak ekte bu atlardan 94000013393307 çip nolu atın 14.08.2020 tarihinde öldüğüne ve gömüldüğüne dair Veteriner İşleri Müdürlüğümüz personeli veteriner hekim Erdi Can imzalı tutanakta yer almıştır. Veteriner hekim Erdi Can ile yapmış olduğumuz görüşmede ilgili 100 adet at ile ilgili herhangi bir teslimat almadığını, herhangi bir bilgisinin olmadığını, sadece ölen bir atın gömülme tutanağını düzenlediğini belirtmiştir. 50 adet atın sahiplenen olarak taahhütnameye imza atan Uğur Arıkan'ın, Dörtyol Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nde şirket işçisi olarak çalıştığı, taahhütnamenin içeriğini okumadan neye imza attığını bilmeden 'imza at' dedikleri için imzaladığını, böyle olduğunu bilse asla imzalamayacağını belirtmiştir. Bu açıklamalardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bedelsiz olarak Dörtyol Belediyesi'ne verilen 100 atın, 1 tanesi ölmüş ve gömülmüş, diğer 99 at Dörtyol Belediyesi ve Müdürlüğümüz tarafından teslim alınmamış olup, nerede ve nasıl olduğuna dair herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır." dedi.

İBB: Teslimatı yapılmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Hatay, Dörtyol Belediyesi 12 Ağustos 2020 tarihli yazısı ile 150 at sahiplenmek istediğini belirtmiştir. İBB'den at sahiplenme yöndeki taleplerin yüksek olması nedeniyle Hatay, Dörtyol Belediyesi ile aynı ay içerisinde yapılan protokol çerçevesinde 100 atın nakli sağlanmıştır. Sevkleri gerçekleştirilmeden önce 100 atın Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı tarafından sağlık taramaları yapılmış ve mikroçipleme işlemi gerçekleştirilmiş ve düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu ile 100 at Dörtyol belediyesi tarafından belirlenen işletmeye gönderilmiştir. Sevkiyat 50'şerli gruplar halinde iki seferde tamamlanmıştır. Bir sevkiyatta taşınır işlem fişini Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, diğer sevkiyatta ise Dörtyol Belediyesi Memuru Ferhat Erkin imzalayarak sevki yapılan hayvanları teslim almışlardır. Bu noktadan sonra 100 atın mülkiyeti ve sorumluluğu Dörtyol Belediyesi'ne geçmiştir; atların çoğalması, eksilmesi ya da el değiştirmesi yönündeki iş ve işlemler ilgili belediyesi ile yörede görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilçe teşkilatı arasında yürütülecek işlemlerdir."

Belediye Başkanı: 49'undan bilgim var

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ise görevli memurların atların alımıyla ilgili evrakını getirdiğini, kendisinin de imzaladığını doğrularken, "At çiftlikleri ve binicilikle ilgilenilen yerlere dağıtılması için liste yaptık. 49'unun teslim alındığına dair evrakı imzaladım, o atların dağıtılması için talimat verdim. Konuyla ilgili açıklama yapacağım" dedi.