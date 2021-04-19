Fahrettin Koca: 55 yaş üzerine aşılama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi.'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından Covid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek'' açıklamasını yaptı.

"Bugün itibarıyla 20 milyondan fazla doz aşı yaptık''

Fahrettin Koca, gündüz yaptığı açıklamada ise "Bugün itibarıyla 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlığın sitesinden veriler paylaşıldı

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 09.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 12 milyon 207 bin 83, ikinci doz aşısı 7 milyon 793 bin 292 oldu, böylece toplam doz miktarı 20 milyonu geçti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 3 milyon 174 bin 795, Ankara'da 1 milyon 599 bin 758, İzmir'de ise 1 milyon 355 bin 78 doz olarak kayıtlara geçti.