UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonasında oynamalarına izin verilmeyeceğini söyledi.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak futbolcuların, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek." dedi.

Juventus Başkanı Agnelli hakkında sert konuşan başkan Ceferin, "Onun kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Yakınımızda yılanların olduğunu bilmiyorduk. Bu nedenle saf olabiliriz. İhanete uğradık. Yakında yasal işlemler başlayacak." diye konuştu.

Ceferin, yeni Şampiyonlar Ligi formatının bu kulüpler olsa da olmasa da hayata geçeceğini söyledi.