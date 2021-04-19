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Bu kez Kastamonu! Covid-19 temaslısı bankada para çekerken yakalandı

KASTAMONU’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki adam karantina kurallarını ihlal ederek bankaya para çekmeye geldiği sırada HES sorgulamasında yakalandı. 

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Taşköprü ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki M.D. (71), temaslı olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ederek bankaya para çekmeye geldi.

Bankaya girmek isteyen M.D'nin banka görevlilerinin yaptığı HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği tespit edilerek, 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

M.D., AFAD ekiplerince Kastamonu'daki yurda yerleştirildi.

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